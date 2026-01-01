По улиците на Ню Йорк се събраха протестиращи, след като агент на Службата за имиграционен и митнически контрол (АЙС) простреля и рани мъж, предаде Франс прес.

"Без омраза, без страх. Имигрантите са добре дошли тук" и "Не на АЙС" скандираха стотиците протестиращи, събрали се на митинг в Манхатън.

Двадесет и осемгодишният Оскар Бергал беше ранен по време на операция на АЙС в Бронкс, докато седял в автомобила си с петгодишно дете на задната седалка.

Агент на имиграционните служби простреля мъж в Бронкс, петгодишно дете е било в автомобила

Инцидентът предизвика противопоставяне между администрацията на Тръмп и кмета на града Зохран Мамдани, който е представител на Демократическата партия. Мамдани осъди операцията и обяви, че ще поиска от президента Доналд Тръмп да прекрати дейността на АЙС в Ню Йорк. "Нека премахнем АЙС", написа той в публикация в социалната мрежа Екс.

Американският министър на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин остро разкритикува кмета, заявявайки, че "изказванията му са опасни и подклаждат враждебност". "Ако премахнете АЙС, кой ще премахне престъпниците от улиците на вашия град? Кой ще се занимава с убийците, крадците и членовете на банди?", коментира Мълин.

Според министъра Оскар Бергал има богато криминално досие и се е опитвал да избегне арест. Мъжът е настанен в болница с рана на врата. Той е дошъл в страната законно преди няколко години и оттогава (...) е извършвал престъпление след престъпление, добави Маркуейн Мълин.

Мълин заяви също, че агентите на АЙС не са знаели, че в автомобила има петгодишно дете, когато са открили огън. Детето не е пострадало.

Няколко други операции на федерални агенти предизвикаха обществено възмущение през тази година, особено след случаите на смъртоносна стрелба срещу двама американски граждани в Минеаполис.

Ню Йорк поддържа напрегнати отношения с федералните имиграционни служби, като ограничава сътрудничеството си с тях до минимум.