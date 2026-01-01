Агент на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) простреля мъж в Бронкс, Ню Йорк, в четвъртък.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), под чието ръководство е агенцията, потвърди, че служител на ICE е „произвел изстрел“ по време на „целенасочена операция за арест на нелегален имигрант, извършил престъпление“.

В изявлението се посочва, че мъжът е оцелял и е настанен в местна болница.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани определи случилото се като „безразсъдна и изключително сериозна ситуация“.

„Първоначалните сведения сочат, че агенти са обградили мъжа и петгодишно дете, намиращи се в автомобила му, преди да произведат няколко изстрела. Смятаме, че детето не е получило физически наранявания“, заяви той.

Би Би Си е потърсила коментар от Министерството на вътрешната сигурност във връзка с изявлението на Мамдани.

В четвъртък вечерта губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул съобщи, че е разговаряла с президента Доналд Тръмп за стрелбата и е изразила „възмущението на нюйоркчани“.

„Поисках също така всички записи от телесните камери, свързани със стрелбата, да бъдат публикувани, за да можем да установим фактите и да стигнем до истината“, заяви тя.

Към момента Тръмп не е коментирал публично инцидента.

Според Министерството на вътрешната сигурност мъжът, чието име не е оповестено от властите, е гражданин на Доминиканската република. От ведомството твърдят, че той има „предишна криминална присъда за кражба в големи размери, както и множество предишни арести за нападение, грабеж, притежание на наркотици и незаконно притежание на оръжие“.

По данни на DHS мъжът е бил арестуван от полицията в Ню Йорк през декември 2023 г. и освободен „няколко дни по-късно“.

В изявлението се посочва още, че той е бил свързан с „Тринитариос“ — транснационална престъпна група, описана от Министерството на правосъдието на САЩ.

Междувременно Мамдани заяви, че ще поиска от Тръмп да прекрати операциите на ICE по прилагане на имиграционното законодателство в града.

„Няма да стоя безучастно, докато агенти на ICE тероризират нашите общности“, написа той в социалната мрежа X в четвъртък вечерта.

Ню Йорк, традиционно подкрепящ Демократическата партия, е сред американските градове, които ограничават съдействието на местната полиция при прилагането на федералното имиграционно законодателство.

В четвъртък вечерта група протестиращи се събраха на мястото на инцидента, скандирайки „Искаме справедливост!“ и „ICE да се махне от улиците ни веднага!“.

През тази година имаше няколко широко отразени случая на стрелба с участието на служители на ICE. Сред тях е инцидентът в Минеаполис през януари, при който беше убита Рене Гуд.