Кандидатът на ПП ГЕРБ Димитър Илиев спечели балотажа за кмет на сливенското село Чинтулово, съобщи заместник-председателят на секционната избирателна комисия Съби Събев.

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На втория тур на частичните местни избори Илиев получи 392 гласа, докато кандидатът на „Левицата“ Христо Ганев е подкрепен от 364 избиратели. Недействителните бюлетини са осем. Общо 15 избиратели са упражнили правото си на глас чрез машина, добави Събев.

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На първия тур на частичните местни избори, произведен на 14 юни, Илиев получи 324 гласа, или 45,57 процента от действителните гласове, а Ганев – 310 гласа, или 43,60 процента.

Частичните избори се наложиха след смъртта на досегашния кмет Иван Щилянов.