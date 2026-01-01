Увеличава се броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Силистренска област, съобщи Татяна Кирова, инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“ към Регионалната здравна инспекция в Силистра.

По данни на РЗИ общата заболеваемост в региона е 215 на 10 000 население, като стойностите все още са под епидемичния праг от 250 на 10 000 души. Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група от 30 до 64 години, а най-ниска – сред хората над 65 години.

Във връзка с повишените нива директорът на РЗИ – Силистра е издал заповед за засилване на общите противоепидемични мерки в детските градини и училищата. Те включват задължителен сутрешен филтър, извършван от медицински специалист, като при наличие на симптоми децата се изолират и се предават на родителите за консултация с лекар.

Регионалното управление на образованието е започнало ежедневно проследяване на заболеваемостта сред учениците от остри респираторни заболявания, грип и COVID-19. Данните показват тенденция за постепенно покачване на случаите без ясно изразено доминиране по възрастови групи, общини или училища. В края на миналата седмица осем учебни заведения в областта са отчели над 10 процента отсъстващи ученици поради заболяване.