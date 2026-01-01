Значително е повишена заболяемостта от остри респираторни заболявания в област Смолян последната седмица, заяви д-р Мими Кубатева, директор на Регионалната здравна инспекция в Смолян.

Нивото на заболеваемост е повишено до 159,31 на 10 000, което е в зоната на предепидемичните стойности. От РЗИ непрекъснато се следи какви вируси циркулират, но досега няма изолиран грипен вирус от изпратените за изследвания 16 проби от хора с клинични симптоми, уточни д-р Кубатева.

Общопрактикуващите лекари споделят, че пациентите с клиника не са типични за грип, по-рядко са тези с грипната симптоматика, заяви директорът на РЗИ.

От инспекцията уточняват, че от Центъра за спешна медицинска помощ засега няма данни за повишаване на броя на повикванията на пациенти с остри респираторни заболявания. Отсъстващите от училище ученици са около 10% средно за областта. От РЗИ предвиждат и контрол на сутрешния филтър в детските заведения.

Има много вируси, които са активни през зимата и предизвикват респираторни заболявания, но за обявяване на грипна епидемия задължително трябва да има изолиране на грипни вируси и достигане на една определена честота, допълни д-р Кубатева.

Граничната стойност за обявяване на грипна епидемия за област Смолян е около 228,9 на 10 000.