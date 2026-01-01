80-годишна шофьорка блъсна дете на пешеходна пътека в Силистра и избяга, съобщиха от полицията.

Възрастната жена е установена, след като е блъснала детето и е напуснала местопроизшествието, без да уведоми органите на МВР.

Оперативно-издирвателните действия по случая са проведени след постъпила жалба от майката на пострадалото дете - 14-годишно момиче.

На 3 ноември на кръстовището на улиците „Добруджа“ и „Симеон Велики“ в центъра на областния град, момичето пресичало на пешеходна пътека, когато било ударено от автомобила, управляван от 80-годишната жена.

Шофьорка блъсна 70-годишна пешеходка и избяга в Симеоновград

На записи от видеокамери се вижда как при удара детето е качено на капака на колата, откъдето полита на асфалта, но успява да се изправи.

Водачката провежда кратък разговор с него, след което потегля, без да изпълни законовите си задължения - да спре, да установи последствията от произшествието и незабавно да уведоми компетентните органи на МВР.

По-късно на пострадалото дете е проведен медицински преглед, като е установена лека телесна повреда. Водачката, реализирала пътнотранспортното произшествие, е санкционирана с акт, а свидетелството ѝ за управление на МПС е иззето.

Освен допуснатото закононарушение, още по-обезпокоително е поведението на присъствалите в района граждани. На кадри от видеозаписи се вижда, че произшествието е станало пред очите на множество свидетели, нито един от които не се е притекъл на помощ, за да провери състоянието на пострадалото дете или своевременно да сигнализира на тел.112.

От „Пътна полиция“ напомнят, че съгласно българското законодателство (чл.123, ал.2 от ЗДвП) всеки гражданин, който стане свидетел на пътнотранспортно произшествие с пострадали хора, е длъжен да окаже първа помощ.

Безучастността в подобни ситуации не само възпрепятства бързото разследване, но и застрашава най-уязвимите участници в движението - децата.