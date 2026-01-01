Полицаи задържаха в Шумен трима местни жители за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Криминалисти вчера преди обяд, след получен оперативен сигнал, са извършили проверка в стая на жилище на ул. „Хан Крум“ в града, обитавана от двама младежи на 21 и 18 г. В нея те намерили и иззели около 15 грама суха листна тревна маса, по данни на момчетата – марихуана. Двамата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция в града малко преди 11:00 часа вчера, отново след извършена проверка по оперативна информация, са намерили пликче с около половин грам кристали в 28-годишен шуменец, по негови данни - метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града.

По двата случая са образувани досъдебни производства.