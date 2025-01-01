Президентът Румен Радев ще участва в откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика в Шумен.

Церемонията ще се проведе в зала „Арена Шумен“.

В тазгодишното издание на Европейската младежка олимпиада по информатика, която ще продължи до 4 септември, ще се включат близо 100 младежи на възраст до 15,5 години от 24 държави – Азербайджан, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Великобритания, Турция и Саудитска Арабия.

От 16.00 часа президентът ще участва в традиционен национален събор, посветен на българското фолклорно наследство, който ще се проведе в Етнографския комплекс в село Побит камък, област Разград.