33-годишен мъж влезна в дома на свой 66-годишен познат в Шумен, преби го и му задигна колата, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 юни вечерта на ул.“Червена стена“.

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Мъжът му е поискал ключовете за автомобила, след отказ той му нанесъл побой и го е заплашил с убийство.

Взел е ключовете и избягал с колата. Колата е намерена изоставена извън града. Мъжът е задържан. Той е криминално проявен.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.