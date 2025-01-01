И отново проблем с водата - живеещите в крайградска зона на Русе сигнализираха за чести аварии.

хората се събират на протест. По думите им над две хиляди семейства редовно остават без вода.

И въпреки че са свикнали чешмите да пресъхват за по ден-два, повод да потърсят NOVA бил фактът, че вече пет дни никой не се отзовал на сигнала им.

10 града и 170 села в 57 общини са с нарушено водоподаване и на режим

След пандемията кварталът „Касева чешма” става много гъсто населен. Според данни на живеещите в него броят им надхвърля този на повечето хора в селата край Русе.

Проблемът е във водомера на водното дружество. Тръбата е много стара и нас ни третират като втора ръка хора. Карат ни да плащаме техния водопровод”, обясни жител на „Касева чешма”.

Родители с малки деца разказаха, че се справят много трудно и често им се налага да отиват при роднини, за да могат да се къпят и да перат.

От ВиК отговориха, че са регистрирани няколко аварии на 9 октомври в резултат на проливните дъждове. От дружеството казват, че техниката им не може да влезе засега на местата, където са възникнали проблемите, а това ще се случи, когато времето стане по-сухо.