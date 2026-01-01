Трима души са в тежко състояние след катастрофата в Русенско, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 25 януари на второкласния път Русе-Кубрат - в района на км 5.

Ударили са се два автомобила и са ранени шест души. 19-годишна шофьорка, при движение в посока село Червена вода, е навлязла в лентата за насрещно движение и се е сблъскал челно с джип, който се е завъртял и се е ударил в мантинела.

Шестима души, сред които и 2 деца, пострадаха при катастрофа на пътя Русе-Червена вода

В резултат на катастрофата тежко са пострадали водачката, както и двама пътници от същата кола - жена на 20 години и мъж на 21 години, които са били настанени в интензивно отделение - с различни травми и опасност за живота.

Водачът - мъж на 45 години и две деца на 11 и 10 години, пътували в едната кола са прегледани в болница и са освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол на водача са отрицателни, а на водачката е издаден талон за вземане на кръвна проба за изследване.