Шестима души са откарани в болница след тежка катастрофа, която затвори пътя Русе-Червена вода. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа. В района след разклона за русенския квартал "Образцов чифлик" са се блъснали два автомобила. На място са изпратени екипи на полицията и четири линейки на Спешна помощ.

От Спешна помощ съобщиха за БТА, че трима души са с тежки наранявания. Сред пострадалите има и две деца. Те са с по-леки наранявания.

Причините за катастрофата се изясняват.

Пътят Русе - Червена вода е затворен за движение. Шофьорите могат да използват обходни маршрути през селата Бъзън, Ястребово, Семерджиево и от там - към разклона за Червена вода и Ново село.