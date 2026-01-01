81-годишен мъж е починал при катастрофа, станал на разклона за врачанското село Косталево.

Това казаха от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал около 12:30 часа, ударили са се два тира и две леки коли. Причините за инцидента тепърва ще се установяват.

БТА

Двата тежкотоварни автомобила са с турска и полска регистрация. Двете леки коли са със софийска регистрация. Загиналият мъж е пътувал в едната кола.

Тежка катастрофа с два микробуса край Мъглиж, петима украински граждани са ранени (СНИМКИ)

Екипи на пожарните служби са на терен заедно с разследващи полицаи. Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца, публикуваха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура“.

БТА

Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания. На кръговото кръстовище на входа на града от към Оряхово има няколко тежкотоварни автомобила с едрогабаритен товар, които изчакват пътят да бъде отворен, за да преминат.