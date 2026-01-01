Двама мъже на 41 и 52 години са загинали при тежка катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново, в района на село Маринка, съобщиха за БТА от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Инцидентът е станал около 17:30 часа, казаха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация. Зад волана е бил 41-годишният мъж.

При навлизане в лентата за насрещно движение той се е блъснал в друга кола, управлявана от 32-годишна бургазлийка. Тя е откара в бургаска болница в добро общо състояния.

Пътят от село Маринка до път II - 99 Бургас - Созопол е затворен в двете посоки, движението е пренасочено през комплекс "Меден Рудник", уточниха от полицията.

На този етап все още няма категорични данни за причините, довели до инцидента. На място са две линейки и следствена група, видя репортер на БТА.