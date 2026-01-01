От 1 февруари влизат в сила нови цени на превозните документи за пътуване по автобусните и тролейбусните линии на „Общински транспорт Русе”.
Целта на новата тарифа е да спести време на пътниците и да улесни работата с монети при покупка на билет от шофьора в превозното средство. Новата ценова политика е съобразена със Закона за въвеждане на еврото в Република България.
В тази връзка, вместо директно превалутиране, цените на превозните документи имат леко намаление, за да се гарантира лесна и бърза обработка на плащанията в брой, без това да натоварва бюджета на гражданите.
Новите цени са както следва:
Билет за еднократно пътуване – 0,75 €/1,47 лв.
Стандартни абонаментни карти:
Абонаментни карти с отстъпка:
Безплатни едногодишни карти за цяла градска мрежа се издават на:
- Деца до 14 годишна възраст;
- Ветерани от войните;
- Военноинвалиди и военнопострадали;
- Служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение на разпоредбите на ЗМВР, ЗИНСЗ, ЗСВ, ЗДАНС, ЗСРС, ЗЗКИ и ЗЗЛ.