Превозните документи ще се продават с леко намаление, за да се гарантира лесна и бърза обработка на плащанията в брой в новата официална валута

От 1 февруари влизат в сила нови цени на превозните документи за пътуване по автобусните и тролейбусните линии на „Общински транспорт Русе”.

Целта на новата тарифа е да спести време на пътниците и да улесни работата с монети при покупка на билет от шофьора в превозното средство. Новата ценова политика е съобразена със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В тази връзка, вместо директно превалутиране, цените на превозните документи имат леко намаление, за да се гарантира лесна и бърза обработка на плащанията в брой, без това да натоварва бюджета на гражданите.

Новите цени са както следва:

Билет за еднократно пътуване – 0,75 €/1,47 лв.

Стандартни абонаментни карти:

Абонаментни карти с отстъпка:

Безплатни едногодишни карти за цяла градска мрежа се издават на:

  • Деца до 14 годишна възраст;
  • Ветерани от войните;
  • Военноинвалиди и военнопострадали;
  • Служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение на разпоредбите на ЗМВР, ЗИНСЗ, ЗСВ, ЗДАНС, ЗСРС, ЗЗКИ и ЗЗЛ.

 

