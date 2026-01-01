Експерти на РИОСВ-Русе извършиха тази сутрин контролна проверка по два сигнала за мазни петна по река Дунав, при км 471 - при село Ряхово.

Обходен е теренът около пристанището на селото, съобщиха от екоинспекцията.

Тревога след сигнал за огромно количество умряла риба в село Войнягово

За наличие на мазни петна от растителен произход, инспекцията е сигнализирана още в петък от оператор, извършващ дейност на територията на ДИЗ „Тегра“.

От там са потвърдили, че са възложили почистване. При обслужване на сигнала за мъртва птица в района на Мартен в неделя, експертите са потвърдили, че е започнало почистване на крайбрежните терени.

РИОСВ-Русе

При днешния обход във водите на реката, не са установени петна, а отделни следи, отложени по бреговата ивица нагоре по течението.

Предстои РИОСВ да се произнесе по представена план-програма от оператора „Астра финанс“ АД за недопускане на замърсяване на река Дунав, както и да упражни контрол на дейността му.