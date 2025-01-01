55-годишен мъж от село Лиляк е задържан за домашно насилие срещу тъста му, съобщиха от полицията.

Около 06:30 часа на 17 август в РУ-Лозница е подаден сигнал от 73-годишен мъж от село Студенец. Той обяснил, че мъжът, с когото 50-годишната му дъщеря живее на семейни начала, в явно нетрезво състояние счупил прозореца на стаята му, след което започнал да отправя обидни думи и заплахи за убийство и насочил вила към него.

Извършителят се укриваше, но е установен и задържан в сградата на РУ-Лозница.

По случая се води проверка.