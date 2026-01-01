Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Разград създаде организация за съдействие на гражданите без валидни документи за самоличност, които желаят да упражнят правото си на глас на частичните избори за кмет на село Подайва, община Исперих.

От полицията съобщиха, че служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Разград и РУ – Исперих ще работят с удължено работно време на 13 юни от 08:30 до 17:30 часа и на изборния ден – 14 юни – от 08:30 до 19:30 часа.

Организацията е насочена към граждани, които нямат издадена лична карта или притежават невалидни документи за самоличност заради изтичане на срока им, загубване, кражба, повреждане или унищожаване.

От ОДМВР уточняват, че на граждани, които вече са подали заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването на документа или при необходимост ще бъде издавано удостоверение за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност.

При невъзможност новата лична карта да бъде издадена до края на работния ден на 12 юни, по искане на гражданите ще се издават удостоверения, с които те ще могат да гласуват.

Искания за издаване на удостоверения ще се приемат лично в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Разград и в сектор БДС при РУ – Исперих в периода от 8 до 13 юни между 08:30 и 17:00 часа, както и на 14 юни от 08:30 до 19:00 часа.

От полицията подчертават, че удостоверенията се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта и са валидни единствено за изборния ден – 14 юни 2026 г., като служат само пред секционната избирателна комисия.

При провеждане на втори тур на изборите на 21 юни ще бъдат издавани нови удостоверения по същия ред.

Удостоверенията за постоянен и настоящ адрес ще се издават от общинската администрация.