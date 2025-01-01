Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Разград са установили поредните лица, използвали неистински официален документ – фалшиво експертно решение на ТЕЛК, за да получават инвалидни пенсии, съобщиха от полицията.

Двама „фалшиви“ пенсионери от Цар Калоян задържани за присвояване на над 100 000 лв.

От януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност.

Другият случай е на 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лева под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.

Задържаха лекар, получил 2000 лв. за издаване на документ за ТЕЛК

По случаите са образувани досъдебни производства. Материалите ще бъдат докладвани в Районната прокуратура в Разград.