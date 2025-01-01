Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ разкриха двама души от град Цар Калоян, които незаконно са получавали лични пенсии и са присвоили над 100 000 лева.

В периода от април 2005 г. до момента 62-годишна жена е получила без правно основание общо 51 260 лв., представляващи лична пенсия за инвалидност. В същия времеви диапазон, 64-годишна жена от същия град е присвоила 50 970 лв., като използвала неистинско решение на ТЕЛК.

По двата случая са образувани досъдебни производства. Разследването продължава, като се изясняват всички факти и обстоятелства около престъпленията.