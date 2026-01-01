Община Пловдив ограничи достъпа до онлайн карта, която показваше в реално време движението на градския транспорт чрез GPS данни.

Мярката беше предприета, след като платформата разкри сериозни разминавания между официалните разписания и действителното положение на автобусите по маршрутите.

Милен-Йоан Божилов, създател на софтуерното решение. Това обясни в ефира на „Здравей, България”, че приложението е работило едва 24 часа. За този кратък период то е било използвано от близо 18 000 души.

Според него проектът е целял да даде на гражданите предвидимост и външен контрол върху изпълнението на курсовете. От Община Пловдив обосноваха спирането на данните с аргумента, че публикуването на информация в неофициални сайтове не гарантира нейната точност и може да доведе до „подвеждане на пътниците”.

Божилов обаче определи тези твърдения като неверни. „Аз единствено вземам данните от техните системи, не ги създавам. Ако се подава невярна информация, това е отговорност на Общината и на самата фирма, която поддържа GPS устройствата”, заяви той.

Кметът на града Костадин Димитров обясни, че администрацията е възложила на външна фирма изготвянето на пилотно приложение. По думите му спирането на данните към външната платформа на Божилов е било наложено от „организация и контрол на транспорта” заради множество атаки към сървъра.

Димитров подчерта, че целта на Общината е да постигне пълна достоверност и синхрон между GPS сигналите и информацията, която пътниците виждат. „Нашата задача е да синхронизираме информацията, за да бъде тя достоверна.

Това е въпрос на няколко седмици или месец”, заяви кметът. Той допълни, че цената на билета в Пловдив няма да бъде променяна въпреки исканията на превозвачите за по-високи тарифи заради скока на горивата.