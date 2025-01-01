Задържан е мъжът, който запали огън в района на гробищния парк в Асеновград, съобщиха от полицията.

Умишленият инцидент е от сряда следобед, когато в полицейското управление в Асеновград е получен сигнал за забелязан човек, който пали огън на незаконно сметище около гробищата, предава БНР.

Незабавно на място са изпратени екип на полиция и пожарна, като огънят е бил потушен предварително, няма пострадали хора.

Пожар в Асеновград - огънят е пламнал в част от гора, засегнати са и градини

Пред разследващите 46-годишният местен жител, оказал се криминално проявен и осъждан. Признал е, че се опитал да запали медни проводници. В момента той е задържан за срок от 24 часа.

Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура Пловдив. Оттам отново предупреждават, че 90% от пожарите възникват от човешка дейност, доста често и злонамерена.

Настоятелно се призовават хората особено в сегашния пожароопасен сезон да не ползват открит огън (барбекю, зимнина, почистване), тъй като високите температури и силният вятър бързо предизвикват пожари, които се разпространяват бързо и често неконтролируемо.