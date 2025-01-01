Двама мотористи пострадаха тежко след катастрофи в Пловдиско, съобщиха от полицията.

27-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа на пътя Пловдив-Пещера. На 26 октомвти той се е блъснал в отнелия му предимство при извършване на завой автомобил.

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Пловдивско

Пострадалият е транспортиран в болница, взета му е кръвна проба за химически анализ. 29-годишният шофьор на колата е тестван за алкохол и наркотици показателите са отрицателни.

При друг случай - на 25 октомври 16-годишен тийнейджър без книжка с нерегистриран кросов мотор е паднал край язовир „Пясъчник“.

Младежът е настанен в тежко състояние в пловдивска болница и лекарите се борят за живота му.