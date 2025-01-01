На сондажа до Кожухарската чешма вчера е поставена помпа и е започнало черпенето на вода, съобщи по време на петото заседание на областния кризисен щаб управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен инж. Климент Тодоров.

Той добави, че все още водата е мътна. В момента, в който се избистри, от нея ще бъдат взети проби за анализ в лабораторията. Ако пробите покажат, че тя е годна за битово-питейни нужди, ще бъде включена към водопроводната мрежа.

Инж. Тодоров каза още, че каналът от Дъбнишка бара в момента провежда такова количество вода, каквото е възможно. Ако в някои участъци се вижда, че не е пълен догоре, това е заради неговата скорост. В последния си участък е пълен догоре. Разливите са минимални. Започват да дават резултат количествата вода, които са постъпили в рововете. Те продължават да се пълнят, защото са направени като скачени съдове. Пълнят се един след друг и след това се повишава количеството на добитата вода, което ще доведе до повече часове на водоподаване към град Плевен.

През вчерашния ден от ВиК се извършили пилотен проект. Специална суспензия е вкарана в старите водопроводи. Там където има пробиви, тя ги запълва. Процесът е завършил снощи и от дружеството очакват да видят реалния резултат от тези опити.

Климент Тодоров каза още, че работата по инвестиционната програма продължава. Ремонтът на бул. „Георги Кочев“ е завършен в срок. В момента се работи по ул. „Яне Сандански“, където трасето с всички разклонения е около един километър.

Той добави, че вече в над шест училища са монтирани хидрофорни системи.

Припомняме, че със заповед на заместник-областния управител на област Плевен Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско заради водната криза беше продължено до 1 октомври включително. То важи за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен в община Плевен, за община Долна Митрополия в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.