Полицията проверява публикация в социалните мрежи за мъж, придвижващ се с автомобил, с врачанска регистрация, по улиците на Плевен и отправящ неприлични вербални предложения към момичета.

Започната е проверка и се събират данни за изясняване на всички факти и обстоятелства. Към момента той е установен, съобщиха от полицията.

Органите на реда отправят призив към евентуално засегнали лица или граждани, които разполагат с информация по случая, да подадат сигнал във Второ РУ на улица „Тетевен“ №6 или на телефон 064/ 864-203.

Анонимността им е гарантирана!