Задържаха 52-годишен мъж за закана за убийство за закана за убийство в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 февруари на ул. „Стара Загора“. Подаден е сигнал от 47-годишна жена, че в двора на дома ѝ мъж се е заканил с убийство спрямо нея и непълнолетния ѝ син.

Той е минавал покрай двора на семейството, забелязал вързано куче, за което според него не били полагани необходимите грижи. Възмутеният мъж е започнал да снима и влязъл в остър спор с живеещата на адреса жена.

Установен е 52-годишен мъж, който според потърпевшата ѝ отправил закана за убийство. Задържан е и работата по изясняване на случая продължава, като е уведомена прокуратурата.