Мними колектори заплашиха 55-годишна жена с убийство в Перник, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 12 февруари във Второ РУ е получен сигнал от жена, която съобщила, че трима непознати мъже са посетили жилището ѝ. По думите ѝ един от тях ѝ е отправил закана за убийство.

Полицията е открила предполагаемите извършители – мъже на 31, 30 и 27 години.

По първоначални данни случаят е свързан с незаконна колекторска дейност. При извършено претърсване в жилището на 31-годишния мъж са намерени и иззети договор за заем, както и ксерокопие на лична карта на кредитополучател.

Установено е още, че двама от задържаните са притежавали законно огнестрелно оръжие, което е иззето от органите на реда с оглед обезпечаване на разследването.

По случая е образувано бързо производство, като действията по разследването продължават под надзора на компетентната прокуратура.