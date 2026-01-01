Областната дирекция на МВР в Перник обявява конкурс за назначаване на държавна служба на 15 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна професионална подготовка.

Две от длъжностите са за сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“, а останалите тринадесет – за районни управления в структурата на ОДМВР – Перник.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да бъдат дееспособни физически лица и да отговарят на изискванията, посочени в Заповед рег. № 8121К–13055/16.12.2025 г., публикувана на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи – www.mvr.bg, в раздел: Министерство → За МВР → Постъпване на работа в МВР → Конкурси → Длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.

Краен срок за подаване на документи – 23 февруари 2026 г. включително. Документите се подават в сектор „Човешки ресурси и правно обслужване“ при ОДМВР – Перник, адрес: гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефони: 076/676274; 076/676667; 076/676284.