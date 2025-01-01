Областната дирекция на МВР в Перник започна информационна кампания, насочена към възрастните хора, с цел да ги подготви за предстоящото въвеждане на еврото и да ги предпази от измами. Брошура с превантивни съвети, изработена от служители на ОДМВР – Перник, ще достигне до голяма част от населението на областта, съобщиха от пресцентъра на институцията.

В рамките на инициативата служители на полицията раздават брошури с превантивни съвети, които ще достигнат до голяма част от населението в региона. Стартът на кампанията бе даден днес в центъра на града, където униформени разясняваха основните рискове и предоставяха полезни указания.

Комисар Йордан Дундаков, началник на отдел „Охранителна полиция“, поясни, че акцията се организира след последното изплащане на пенсиите в лева. „Искаме да напомним на хората за възможните рискове при масовата подмяна на левовете с еврото. Въпреки опита и уменията на възрастните граждани, тяхната доверчивост понякога ги прави уязвими“, посочи той.

ОДМВР - Перник

Кампанията ще обхване всички районни управления в областта. Предвидени са срещи в пенсионерски клубове, а информационни материали ще бъдат предоставени и в пощенските клонове. В областта има 44 пощенски пункта за обмен на левове в евро, като в град Перник това ще става само в банковите клонове. Брошурите съдържат и QR код с линк към валутен калкулатор, улесняващ смяната на парите.

Полицията апелира хората да не отлагат внасянето или обменянето на по-големи суми след 1 януари 2026 г., като отбелязва, че държането на пари в брой у дома увеличава риска от кражби. Паралелно се извършват проверки на инкасо фирмите и маршрути на инкасовите автомобили, за да се предотвратят потенциални нападения.

Жители на Перник, получили разяснителните брошури, споделят, че се чувстват добре информирани за процеса на въвеждане на еврото. Те допълват, че се консултират с роднини и близки, което им дава допълнителна увереност да избегнат измами.