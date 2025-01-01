От 14 септември влиза в сила режим на водата в пернишкото село Рударци, съобщи кметът на населеното място Пантелей Янков.

Той коментира, че основният проблем за налагането на мярката е засушаването и постъпващите малки количества вода във Владайския канал, от който се водоснабдява голяма част от населеното място. Друга причина, която изтъкна, е големият брой жители, пребиваващи в селото през летния период и високата консумация.

В заповедта за обявяването на режима на кмета на община Перник Станислав Владимиров е посочено, че вода към потребителите в селото ще има в часовете от 05:00 до 12:00 ч. и от 17:00 ч. до полунощ.

Янков обясни, че към момента ниската част на Рударци се водоснабдява от местния минерален извор. По думите му обаче това е спомагателна мярка, която не може да покрие напълно нуждите на цялото населеното място.

Кметът на пернишкото село каза още, че през летния период в него живеят около 4000 души. Той прогнозира, че режимът няма да продължи дълго време, тъй като с началото на есенния сезон предстоят дъждове, а консумацията на домакинствата ще намалее.