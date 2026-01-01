Полицията в Монтана залови 43-годишна жена от Берковица, платила с фалшиви евробанкноти на две различни места в рамките на един ден, по данни на Областната дирекция на МВР в областния град.

На 16 януари управителка на аптека в Монтана подала сигнал в полицията, че при проверка на оборота е открита фалшива банкнота от 100 евро. Фармацевтката установила, че в предишния ден (15 януари) около обяд, 40-годишна жена е платила с фалшивите пари.

Още един сигнал за фалшива 100-еврова банкнота е подаден на 15 януари. Той също е за жена на видима възраст около 40 г., която в хранителен магазин е заплатила с неистинска банкнота с номинал от 100 евро. Полицията незабавно е започнала издирване и установила жената, която е на 43 години от Берковица. При претърсване в дома ѝ тя доброволно е предала на служителите на реда още банкноти в евро, на които предстои да бъде направена експертиза.

По случая е започнато разследване. През изминалата седмица случай с фалшиви евро банкноти имаше и във Вълчедръм. Тогава полицията установи и задържа три фалшиви банкноти в купюри по 50 евро.