Под надзора на Районна прокуратура – Монтана се разследва побой над адвокат, при който е причинена фрактура на пръсти и мозъчно сътресение. Инцидентът е станал на 13 януари на ул. „Г.С.Раковски“.
На 13 януари 2026 г. на ул. „Г.С.Раковски“ в Монтана е нанесен побой на К.Б., упражняващ адвокатска професия.
На мястото на инцидента е извършен оглед, а разследващите извършват действия по изземане на записи от видеонаблюдение в района и други процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти по случая.
От събраните до момента данни става ясно, че това не е първият случай на посегателство спрямо К.Б.
Професионалните му ангажименти също ще бъдат проверени и анализирани в рамките на разследването.