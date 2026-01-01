Под надзора на Районна прокуратура – Монтана се разследва побой над адвокат, при който е причинена фрактура на пръсти и мозъчно сътресение. Инцидентът е станал на 13 януари на ул. „Г.С.Раковски“.

На 13 януари 2026 г. на ул. „Г.С.Раковски“ в Монтана е нанесен побой на К.Б., упражняващ адвокатска професия.

На мястото на инцидента е извършен оглед, а разследващите извършват действия по изземане на записи от видеонаблюдение в района и други процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти по случая.

От събраните до момента данни става ясно, че това не е първият случай на посегателство спрямо К.Б.

Професионалните му ангажименти също ще бъдат проверени и анализирани в рамките на разследването.