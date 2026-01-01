При интензивните дъждове в Монтанско в последните три денонощия на различни места в региона са паднали между 30 и 61 литра на квадратен метър дъжд, съобщиха от Хидро-метеорологичната обсерватория в Монтана.

В Берковица през последното денонощие са паднали 25,2 л/кв. м дъжд, а в предишните две денонощия – около 36 л/кв. м. В Монтана сумарно валежите са 39 л/кв. м, във Вършец –51 л/кв. м, в Чипровци – 42 л/кв. м.

Областният управител на Монтана Михаил Иванов съобщи за БТА, че в региона няма прелели язовири или излезли от коритата си реки, макар при валежите нивата им да са се покачили. Той посочи, че никъде няма критична ситуация, но в село Комощица, община Якимово, има залят един частен имот. Заливането е станало към 19:00 часа снощи, а два часа по-късно водата се е оттеглила, като е оставила кални наноси.

Наводнено е мазето на стопанина на имота и два автомобила, които са били в двора. Въпросният имот е най-ниското място в селото и е водосбор на дъждовна вода. Не става въпрос за прелял язовир в района, както съобщиха някои медии, заяви областният управител. Той каза също, че днес никъде в областта не вали и няма опасност от нови заливания.