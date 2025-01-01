Затварят за движение пътя около Троянския манастир в дните от 25 август до 28 август във връзка със строителни дейности по проект за аварийното укрепване на участък от общински път с. Орешак - с. Черни Осъм, съобщиха от община Троян.

Обходният маршрут за тежкотоварни автомобили започва от ул. „Стара планина“ в с. Орешак, през моста срещу Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата, ул. „Райо Ганковски“, ул. „Васил Левски“, моста при Националното училище за планински водачи в с. Черни Осъм.

Маршрутът за леки и лекотоварни автомобили преминава през ул. „Стара планина“, моста срещу Троянския манастир, ул. „Васил Левски“ и моста при Националното училище за планински водачи в с. Черни Осъм.