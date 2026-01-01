Министерският съвет прие постановление, с което се създава Регионален културен институт „Център за художествени занаяти и изкуства - Орешак", съобщиха от правителствената информационна служба.

Новият институт със седалище в село Орешак, община Троян, ще бъде специализиран център за създаване, представяне и популяризиране на културни продукти в областта на нематериалното културно наследство, художествените занаяти и изкуствата.

Институтът ще развива богата образователна, изследователска и творческа дейност, ще поддържа ателиета, колекции и резидентна програма за занаятчии, както и ще организира регионални, национални и международни събития - фестивали, базари, изложби и демонстрации.

Териториалният обхват на новия културен институт включва общините Троян, Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

Постановлението е прието на основание Закона за закрила и развитие на културата. В двумесечен срок Общинският съвет на Троян трябва да приеме правилник за устройството и дейността на института, а изпълнението е възложено на кмета на общината.