Мярка за неотклонение „задържане под стража“ наложи Окръжният съд в Кърджали спрямо български гражданин, обявен за международно издирване от Федерална Република Германия, съобщиха от пресцентъра на съда.

Мярката на 24-годишния С.С. е във връзка с арест и предаване на основание две Европейски заповед за арест, издадени от прокуратурата в Люнебург. Заповедите са с цел изпълнения на наказания „лишаване от свобода“, наложени по две присъди за извършени деяния, които съставляват престъпления и по законодателството на Република България.

Те са за причиняване на телесна повреда на полицай при изпълнение на службните му задължения; употреба на сила с цел принуда към органи на властта и извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи неуважение към обществото, съпроводени със съпротива срещу органи на реда.

В мотивите си за вземане на мярката за неотклонение съдът посочва, че с оглед гарантиране участието на задържаното лице в производството по изпълнение на Европейската заповед за арест, следва искането на Окръжна прокуратура – Кърджали да бъде уважено и той да бъде задържан под стража.

За БТА от Окръжна прокуратура уточниха, че задържаният е жител на област Хасково. Той е бил задържан на улица в Кърджали на 9 февруари от полицейски служители, заради издадената Европейска заповед за арест, като задържането му е било с прокурорско постановление за 72 часа.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив, допълват от пресцентъра на съда в Кърджали.