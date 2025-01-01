За седма поредна година дупнишкото сдружение "Близо до теб" организира благотворителната кампания "Споделената зима е топла". В специален пункт на входа на ГУМ в града организаторите събират топли зимни дрехи – якета, палта, шапки, шалове и елеци, които са чисти и годни за употреба.

Кампанията продължава до 15 ноември.

По традиция след това доброволците организират "обличане на дърветата" по централната пешеходна улица в града. Така всеки нуждаещ може да си вземе дреха, която харесва и му е по мярка. Акцията се прави вечер, за да не се притесняват хората, изпаднали в нужда, посочиха от сдружението.

"В Дупница зимите винаги са топли, защото са споделени", казват още организаторите на благотворителната инициатива. "Сигурни сме, че отново местните хора ще се включат и заедно ще стоплим не само телата, но и сърцата на хората в беда", допълниха от сдружението.