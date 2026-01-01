Движението по пътя между София и Кюстендил в местността Стражата се осъществява в една лента, поради аварирал тир, съобщиха от полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал тази сутрин, малко след 7:00 ч. Край пътя се е преобърнал товарен автомобил с регистрация от Република Северна Македония.

Водачът е с повърхностни наранявания, уточниха от полицията. Оттам допълниха, че товарният автомобил е превозвал желязо, но товарът не е разпилян.

На шофьора са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, а резултатите са отрицателни, казаха още от полицията. Местопроизшествието все още се обслужва от екипи на полицията, причините за инцидента се уточняват.