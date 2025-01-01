Отстранена е скала, паднала на железопътната линия край Кочериново, съобщиха от информационния център на БДЖ.

Заради паднала скала тази сутрин временно бе преустановено преминаването на влакове по направлението София-Кулата - в участъка Кочериново-Благоевград, в района на местността Шарков Чифлик.

Скалата е отстранена. Няма пострадали хора. Няма и повредена инфраструктурата в района на инцидента, казаха от БДЖ.

Оттам увериха, че всички влакове се движат, а разписанията им вече са в график. Заради инцидента бързият влак София-Петрич е пътувал със закъснение.