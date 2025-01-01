Избрана е фирма изпълнител за ремонта водохващането "Робовица" на 1200 м. надморска височина в Рила. Това съобщи БНР.

То захранва с вода трите села Смочево, Мурсалево и Слатино. То е изграждано преди 70 години и е силно амортизирано.

Заради аварийно състояние на съоръжението трите населени места всяко лято са без вода, а миналата година беше обявено и бедствено положение, като режимът на водата продължи до късна есен.

Заради постоянната криза с водата на Робовица беше изграден временен байпас.

За трите общини Рила, Кочериново и Бобошево отделиха по 7000 лв. за изготвяне на проект за цялостен ремонт на водохващането. Отпуснатите от държавата пари са 830 000 лева.

Кюстендилското село Смочево е на воден режим

Целта на аварийния ремонт е привеждане на речното водохващане в съответствие с новите екологични норми и поддържане на необходимия дебит от 18 литра в секунда минимум.

Предвижда се изграждане на аварийна байпасна връзка, почистване на отлагания и възстановяване на зидарията. Проектът включва поставяне на решетка за механично пречистване, изграждане на рибен проход, стълбища и парапети, полагане на циментова замазка, монтиране на нови саваци, почистване на улеи, както и изграждане на отбивни стоманобетонови стени и други съпътстващи дейности. Ще се ремонтира и разпределителната шахта. Ще се чисти и утаителя.

Теренът е планински и ще се работи трудно.