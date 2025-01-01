83-годишна от Кюстендил стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

Тя, заедно със сина си, е подала сигнал снощи в Областната дирекция на МВР в града.

Часове по-рано, след разговор по телефона с мъж, представил се за доктор, на жената били поискани пари за спешна операция на сина ѝ, която трябвало да се извърши в Дупница. Жената реагирала незабавно и хвърлила 7000 лв. през терасата.

Разбрала, че е измамена, когато синът ѝ се прибрал у дома, където двамата живеели заедно, казаха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.