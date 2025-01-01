Съпрузи от кубратското село Беловец станаха жертва на измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 10:20 часа на 7 декември 58-годишната жена и 57-годишният ѝ съпруг сигнализирали в полицията, че на 2 декември около 18:30 часа са получили обаждания на мобилните си телефони от непознати лица.

Под предлог, че полицейски служители провеждат специализирана операция срещу телефонни измамници, двамата били въведени в заблуждение да „помогнат“ с наличните си пари.

Жертвите поставили 4 000 лв в полиетиленов плик и го оставили до табелата в края на село Беловец в посока град Кубрат.

По случая е започнато разследване за престъпление.