Балотаж за избора за кмет се провежда днес в димитровградското село Черногорово.

В спокойна обстановка и в 7 часа тази сутрин започна , съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов.

В деня за размисъл преди днешния втори тур на предсрочния частичен местен вот няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни той.

Избраха кметове на две села в област Хасково, в трето ще има балотаж

Към 11:00 часа избирателната активност е 18,96 процента, съобщиха от пресцентъра на Община Димитровград. Това са 150 от общо 791 жители на селото с право на глас.

На 12 октомври до балотаж достигнаха кандидатите на ГЕРБ Лидия Молева, която събра 193 гласа, и Христина Статева от „Движение за права и свободи“, за която вота си дадоха 148 души. Третият участник, издигнатият от инициативен комитет Петьо Петков, отпадна със 129 гласа.

Вотът се наложи след кончината на избрания на редовните избори през 2023 г. Живко Янков на 1 юли т.г. В Черногорово 791 негови жители са с право на глас.