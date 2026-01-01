Мъж е в болницата след разправа между две фамилии в Симеоновград. Снощи около 19,30 часа на спешния телефон е подаден сигнал за разпра на улица „Хан Аспарух“. Изпратените незабавно полицейски сили установили, че двама родители прибрали 15-годишната си дъщеря от друго семейство, където тя била снаха, но не се чувствала комфортно.

По някое време 60-годишният дядо на момичето излязъл извън къщата, откъдето се чули гласове и врява. Родителите на девойката излезли и видели, че група от хора нападнали дядото и се саморазправяли с него. Тогава позвънили и на спешния телефон. Лежащият с травма на главата мъж е транспортиран в болницата в Хасково за лечение с опасност за живота.

В хода на работата служителите са установили двама мъже на 23 г. и 42 г., и жена 35 г. за изясняване съпричастността им към извършеното деяние. Към тази сутрин пострадалият мъж е дошъл в съзнание и ако лекарите преценят, ще бъде разпитан от полицейските служители.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.