Пожарът в Сакар не е напълно овладян, усилията продължават, съобщиха от Областна администрация-Хасково.

По време на брифинг на място директорът на пожарната гл. комисар Александър Джартов заяви, че в голямата си част периметърът на пожара е локализиран, но все още не е напълно овладян.

Александър Джартов: Пожарите през юли са почти 3500 и бележат ръст с 20%

Екипите се намират в най-критичната зона, където бурният вятър продължава да създава сериозни предизвикателства.

Областна администрация-Хасково

„Основните ни усилия са насочени към това да задържим пожара в границите, в които се намира в момента, и да потушим огнищата, където достъпът позволява.

Ситуацията с пожара в Сакар остава динамична, огнеборци и доброволци се борят с огъня

Все още не можем да кажем, че пожарът е изцяло овладян или напълно локализиран“, посочи главен комисар Джартов.

Продължава работата на противопожарни екипи, служители на горските стопанства, доброволци и тежка техника.