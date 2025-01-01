Пожарите през юли са почти 3500 и бележат ръст с 20% сравнение със същия месец на миналата година. Това обяви Александър Джартов, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По думите му това е изключително много.

През изминалото денонощие са регистрирани малко под 50 пожара.

Гл. комисар Джартов обясни коя е най-честата причина за възникване на пожари

Джартов обяви, че докато се приготвя зимнина не трябва да се използва открит огън. Забранено и използването на барбекюта, както и изхвърлянето на цигари.

Трябва да има наказуемост, защото това усещане за безнаказаност води до толкова тежки пожари.

Пожарът в района на Харманли и Любимец е ограничен по всички фронтове, но в периметъра му има активни огнища, каза по-рано днес директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Огънят вече е обхванал над 30 000 декара площи.