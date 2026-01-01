Електрически автобус от градския транспорт в Хасково помете три паркирани коли на улица "Панорама".
Инцидентът e станал около 7:00 часа тази сутрин в района на закрития плувен басейн.
БТА/Николай Грудев
Шофьорът на електрическото превозно средство по линия №3 загубил контрол над него и се блъснал в автомобилите. При удара те се преобърнали и застанали една върху друга.
Няма пострадали хора при инцидента. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Щетите тепърва ще се изясняват.
Градският транспорт в Хасково е на общинското дружество "Тролейбусен транспорт".
