29-годишен шофьор е в тежко състояние след катастрофа в Габрово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 януари на ул. “Орловска“.

29-годишният габровец, шофирайки и несъобразявайки скоростта си, е изгубил контрол над автомобила, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е ударил в кола, управлявана от 57-годишна жена.

Той е настенен в болница - с опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни.

На мъжа е взета кръв за химически анализ. По случая се води разследване.