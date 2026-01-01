Окръжната прокуратура в Добрич ръководи досъдебно производство във връзка със случая на починало дете на 4 години в болнично заведение в града, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Варна.

В съобщението пише, че разследването е започнало на 30 март т.г., след сигнал от родителите на детето, действията са възложени на екип от следователи от Окръжния следствен отдел.

Момиченцето е било настанено по спешност за лечение в болнично заведение в град Добрич в събота. На 29 март детето починало. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която ще бъде изготвена от съдебни медици от Варна, за изясняване на точната причина за смъртта.

Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. Досъдебното производство се води за престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс - за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Официалното становище по случая от болницата в Добрич е, че въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи, детето е починало. Случаят бе разгласен от родителите в социалните медии.