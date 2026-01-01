Военен боеприпас е бил открит в кабинет по военно обучение в гимназия „М.В. Ломоносов“ в Добрич. Сигналът е подаден на 24 май около 09:55 часа чрез телефон 112.

На място незабавно са изпратени екипи на ОДМВР – Добрич и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са отцепили района с цел обезопасяване.

По случая е потърсено съдействие от специализираното звено „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ – Варна. Пристигналите екипи са обезвредили боеприпаса.

По първоначална информация опасният предмет е бил открит по време на разчистване на кабинет по военно обучение.

По случая е образувано досъдебно производство.